Brasil vai bem no Pré-Olímpico de Canoagem Dos sete barcos brasileiros que entraram nas águas do Parque Náutico do Iguaçu, em Curitiba, para a disputa do pré-olímpico de canoagem, cinco conseguiram classificação para as finais da competição, no domingo. O argentino naturalizado brasileiro Sebastian Cuattrin foi o grande nome, classificando-se para três finais: k-1 (caiaque) 500 metros e 1.000 metros, e k-2 1.000 metros, junto com Sebastian Szubski. Também estão classificados Guto Campos e Fábio Demarchi no K-2 500 metros e Ariela Cesar Pinto no k-1 500 metros. Nas provas que serão disputadas nesta sexta-feira, apenas uma tem importância para o Brasil no pré-olímpico. A semifinal do c-1 (canoa) 500 metros, com a presença de Antônio Borges. Nesta quinta-feira, ele não foi bem. Na primeira prova, c-1 1.000 metros, ele foi desqualificado por estar muito próximo da borda da raia, o que é proibido. No c-1 500, ele chegou em quarto lugar. Para se classificar à final deverá chegar entre os três primeiros na disputa desta sexta-feira.