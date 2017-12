Brasil vai mal nos esportes olímpicos A falta de medalhas é o ponto comum no desempenho de três esportes olímpicos brasileiros nos recém-realizados Mundiais - atletismo, judô e natação. Longe do pódio, o País deu vexame As modalidades, sem exceção, tiveram atuações inferiores em comparação às últimas edições, o que serve de alerta para o futuro. Sem poder esperar de Gustavo Borges o desempenho incrível que exibia desde 1991, a natação tem a pior situação - não revelou talentos e, a curto prazo, não tem candidatos a ídolo. O atletismo pode insistir em meia dúzia de provas e um seleto grupo de atletas até os Jogos de Atenas, em 2004. O judô depende do sucesso de uma reestruturação política e administrativa. Leia a íntegra em O Estado de São Paulo