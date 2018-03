Brasil vai pegar República Checa na Liga A República Checa será a adversária do Brasil na semifinal da Liga Mundial de vôlei masculino. Nesta quinta-feira, os checos superaram a Espanha por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/21, 22/25 e 25/23. Os jogadores se enfrentam no sábado, às 8h30, para disputar uma vaga na final. O Brasil busca o seu terceiro título na competição. Na outra semifinal joga Itália x Sérvia e Montenegro.