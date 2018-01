Brasil vence a 1ª no mundial de beisebol A Seleção Brasileira de Beisebol conquistou nesta quarta-feira a primeira vitória no Campeonato Mundial, que está sendo realizado em Cuba. Na cidade de Holguin, os brasileiros ganharam dos mexicanos por 5 a 3 e ocupam a sexta posição do grupo B, atrás de Japão, Estados Unidos, Panamá e Holanda. Nesta quinta, a equipe descansa e viaja para Santiago de Cuba, onde joga na sexta-feira contra os japoneses - mais um time que está entre os favoritos ao título. A partida está marcada para às 21h (de Brasília). Na outra partida desta quarta do grupo dos brasileiros, a Holanda massacrou os franceses com o pacar de 12 a 0. Depois de perder para o Panamá na estréia, por 11 a 6, o segundo jogo foi ainda mais duro para o Brasil. Na noite de terça-feira, os jogadores comandados pelo técnico Mitsuioshi Sato perderam por 7 a 1 para os Estados Unidos, outra potência do beisebol mundial. O Brasil tem mostrado que sua maior deficiência é a defesa. Além disso, os norte-americanos quase não perderam chances de pontuar no ataque. Os brasileiros só conseguiram rebater uma bola válida no sexto inning, com Rodrigo Miyamoto. O brasileiro que mais está se destacando nos jogos é o jardineiro Tiago Campos, que joga nos Estados Unidos, pelo Cincinnati Reds. Para se classificar nas quartas-de-final, o Brasil precisa ficar entre os quatro primeiros do Grupo B. Depois de Japão a equipe de Sato ainda pega Holanda, França e China.