Brasil vence a Austrália na estréia do Mundial de Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol estreou com vitória neste domingo no Mundial da categoria, que é disputado na França. Com tranqüilidade, as brasileiras derrotaram a Austrália por 36 a 9 (21 a 6 no primeiro tempo). O destaque da partida foi Aline (conhecida como Pará), que marcou 8 gols. A vice-artilheira do time foi Daly, com seis gols. "Para classificar, precisamos de duas vitórias", conta a pivô Juceli. "Nosso jogo chave será contra a Macedônia, já que a terceira partida será contra a Rússia, atual campeã mundial." A partida entre Brasil e Macedônia acontece nesta segunda-feira, às 16h30 de Brasília.