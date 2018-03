Numa disputa emocionante, o Brasil venceu a Espanha por 7 a 5 na semifinal do Mundial de Pólo, no México, e se classificou para final da competição. O adversário dos brasileiros, atuais campeões do mundo, será o Chile, que venceu o México por 10 a 9. A final será realizada no próximo sábado e reúne as duas únicas equipes invictas no Mundial.