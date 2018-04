Brasil vence a França e vai à final no futebol de areia

O Brasil derrotou a França por 6 a 2 neste sábado na arena da praia de Copacabana para garantir vaga na final da Copa do Mundo de futebol de areia, onde enfrenta o México no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília). Jogando diante da torcida carioca, a seleção brasileira não encontrou maiores dificuldades para vencer e garantir sua vaga na final da competição. Porém, quem começou marcando foi a equipe francesa, aos 4 segundos com Perez. Três segundos mais tarde Buru deixou tudo igual com uma pancada do meio do campo. Quando a etapa inicial alcançou seu primeiro minuto, a seleção brasileira virou o marcador com um gol de falta de Buru e a partir daí o Brasil passou a dominar as ações e, aos 8 minutos, conseguiu chegar aos 3 a 1, agora com um gol de Bruno. Veio então a segunda etapa e o equilíbrio entre ambas as equipes. Porém, a seleção brasileira conseguiu furar a forte defesa francesa aos 4 minutos para marcar o seu quarto. Com a desvantagem no marcador, o time francês partiu para o ataque mais na base da vontade do que na técnica, o que deu espaços para o Brasil marcar mais duas vezes, ambas com Betinho. A França ainda conseguiu descontar com Basquaise no fim, mas já era tarde demais para qualquer reação. Na outra semifinal, o México derrotou o Uruguai por 5 a 2 e avançou para a decisão da Copa do Mundo de futebol de areia.