Brasil vence a Itália na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Itália por 3 sets a 1 e fechou a primeira fase da Liga Mundial em primeiro lugar no Grupo F - o chamado "grupo da morte". As parciais da partida, realizada em Madri, foram de 31/29, 25/21, 17/25 e 25/23. Na semifinal, o Brasil vai enfrentar o vencedor do confronto entre Espanha e República Checa, que jogam ainda nesta nesta quinta. A outra semifinal terá Itália x Sérvia e Montenegro. As semifinais começam no sábado.