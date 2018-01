Brasil vence a primeira da fase final A Seleção Brasileira de vôlei feminino não encontrou dificuldades para derrotar, na madrugada desta quarta-feira, em Sendai, no Japão, a equipe da Holanda por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 25/14), na primeira partida da fase decisiva do Grand Prix. Na madrugada desta quinta-feira, às 3 horas (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo, as brasileiras terão pela frente o time de Cuba. O Brasil defende o título e luta pelo pentacampeonato do Grand Prix. Também nesta quarta-feira, a seleção de Cuba surpreendeu e derrotou a fabvorita China por 3 sets a 2, de virada. Renovada, a seleção cubana perdeu os dois primeiros sets, mas com raça e determinação chegou à virada.O jogos teve as parciais de 10-25, 20-25, 25-19, 25-20 e 15-13. Por fim, a seleção da Italia venceu o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25-12, 25-21 e 25-14. Na fase final do Grand Prix, todas as equipes jogam entre sí e fica com o título a que tiver o maior número de vitórias.