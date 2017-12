Brasil vence a primeira no pólo aquático O Brasil conseguiu a sua primeira vitória no Pré-Olímpico Feminino de Pólo Aquático, disputado na cidade italiana de Imperia. Depois de derrotas para Espanha e Itália, a seleção brasileira ganhou nesta quarta-feira da Nova Zelândia, por 6 a 5, e manteve as chances matemáticas de ir aos Jogos de Atenas. O time brasileiro folga nesta quinta-feira e só volta a jogar na sexta, quando enfrentará a Hungria na última rodada da primeira fase. Para ficar com uma das duas vagas no grupo B, que garantem classificação olímpica e levam à semifinal do torneio, o Brasil precisa vencer as húngaras e ainda torcer por derrotas da Espanha nas partidas contra Itália e a própria Hungria.