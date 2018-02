Brasil vence a seleção do resto do mundo no futebol de areia A seleção brasileira de futebol de praia, campeã da última edição da Copa do Mundo da Fifa, manteve a invencibilidade ao derrotar neste domingo a seleção do resto do mundo por 7 a 6, em jogo festa realizado na Praia da Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo. Agora, o grupo soma 44 jogos sem derrotas. Os destaques brasileiros foram o zagueiro Buru, autor de dois gols (ele cortou o supercílio ao comemorar um deles com Betinho), e o atacante Benjamin, que balançou a rede uma vez. "Foi maravilhoso ter participado desta festa. Sabíamos que o jogo seria muito complicado, já que eles vieram com tudo para o ataque", explicou Benjamim. Pelo lado da seleção do resto do mundo, o português Madjer deixou os torcedores impressionados com sua habilidade. Eleito o melhor jogador dos últimos dois mundiais, ele marcou cinco gols na partida - o primeiro deles logo aos três segundos. "É sempre complicado ganhar do Brasil. Mas, o que importa é o espetáculo." A partida também marcou a despedida do goleiro Pierre. Aos 32 anos, o jogador conquistou cinco títulos mundiais ao longo de nove temporadas com a camisa do Brasil. "Tive muito orgulho de fazer parte dessa família. Só tenho a agradecer pelo carinho recebido. Aprendi muito com o espírito de grupo desse time."