Brasil vence Argentina no futebol de 7 A Seleção Brasileira de futebol de 7 (para paralisados cerebrais) goleou a Argentina por 4 a 1, neste sábado, em Atenas, mas a sensação depois do jogo era de derrota. Faltando cinco minutos para o final, com a vitória garantidíssima, os brasileiros aceitaram a provocação argentina, partiram para a briga e três de seus melhores jogadores (Luciano, Leandro e Guimarães) foram expulsos e não disputarão o ouro contra a Ucrânia, que eliminou a Rússia vencendo por 4 a 1, segunda-feira. O Brasil dominou o jogo desde o início, mas só deslanchou no segundo tempo, quando Luciano fez três gols. Guimarães completou. Após o quarto gol, no entanto, estourou a confusão. Quando o jogo recomeçou, a Argentina tinha seis jogadores em campo e o Brasil apenas três. Mesmo assim, os argentinos só conseguiram um gol - e ainda assim contra, marcado por Guimarães. A chefia da delegação brasileira tentará recurso para reverter as expulsões, mas o próprio técnico Paulo Cruz, que trabalha com paralisados cerebrais há mais de 10 anos, sabe que é impossível reverter. "Perdemos três jogadores fundamentais por infantilidade nossa. Agora, vai ser complicado enfrentar a Ucrânia, um dos times mais fortes do mundo. É difícil, mas não imposível." Segundo Cruz, não foi possível controlar a ansiedade dos seus jogadores, que apesar de estarem sempre à frente no marcador, demonstravam nervosismo excessivo. "Iso é próprio, inclusive, da deficiência deles, que têm um controle emocional muito delicado", comentou o treinador.