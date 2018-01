Brasil vence Argentina no futsal O Brasil ganhou da Argentina por 3 a 2, neste domingo, em São Bernardo do Campo, no Desafio Internacional de Futsal. O jogo foi muito equilibrado. Os argentinos saíram na frente com Corazza, Simi empatou, mas King fez 2 a 1. Aí, os gols de Clemilton e Falcão garantiram a vitória brasileira. Brasil e Argentina já se enfrentaram 39 vezes no futsal, sendo que a seleção brasileira venceu todas, marcando 249 gols e sofrendo apenas 28.