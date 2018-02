Brasil vence Austrália e fica em 19.º no Mundial de Handebol A seleção brasileira masculina de handebol encerrou neste sábado a sua participação no Mundial da Alemanha. Com a vitória sobre a Austrália, por 30 a 23, em Dortmund, o Brasil terminou o campeonato em 19º lugar, mesma posição conquistada na última edição do torneio. Na primeira fase do Mundial, o Brasil decepcionou com três derrotas, para Alemanha, Polônia e Argentina. Eliminado, disputou o torneio de consolação em busca do 19º lugar, entre 24 seleções participantes. Aí, os brasileiros conseguiram duas vitórias, sobre Groenlândia e Austrália. O destaque da vitória deste sábado foi o brasileiro Vanini, que marcou sete gols e foi o artilheiro do jogo.