Brasil vence Áustria em amistoso no handebol feminino A seleção brasileira feminina de handebol ganhou fácil da Áustria, por 36 a 23, em amistoso realizado neste sábado, em Cabo Frio (RJ). Foi o primeiro compromisso do Brasil na fase de preparação para a disputa do Campeonato Pan-Americano, que acontecerá de 1º a 8 de junho, na República Dominicana. Na terça-feira, as duas equipes voltam a se enfrentar, dessa vez na cidade de Vitória (ES).