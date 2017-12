Brasil vence Bulgária no vôlei masculino A seleção brasileira masculina de vôlei venceu neste domingo o amistoso contra a Bulgária, em Varna, por 3 a 2 (26/24, 19/25, 25/19, 19/25 e 25/20). O técnico Bernardo Rezende iniciou com Ricardinho, Rodrigão, Gustavo, Giovane, Dante, Anderson e Escadinha. Giba, com tendinite no joelho direito, foi poupado. Nesta segunda-feira, será o segundo e último amistoso, no mesmo local. O Brasil estréia na Liga Mundial com a Grécia, na sexta, em Larissa. Pré-Olímpico de Madri ? A Holanda venceu neste domingo a Espanha por 3 a 0 e conquistou a última vaga para Atenas. As 12 seleções: Itália, Rússia, Sérvia e Montenegro, Polônia, Grécia, França, Holanda, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Tunísia e Austrália.