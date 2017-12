Brasil vence Camarões e disputa 17º lugar no Mundial de Handebol

Apesar de ficar de fora das oitavas de final do Mundial de Handebol, a seleção brasileira feminina voltou à quadra na Alemanha neste domingo. E levou a melhor sobre Camarões, pelo placar de 28 a 26, na cidade de Leipzig. Com o triunfo, o Brasil brigará para terminar o Mundial na 17ª colocação, entre as 24 seleções participantes do grande evento.

Nesta disputa, o próximo rival do Brasil será a Polônia, que venceu neste domingo a Angola. O duelo está marcado para as 11 horas desta segunda-feira (horário de Brasília).

Antes deste confronto, a seleção passou por Camarões, num duelo complicado, segundo admitiu o técnico Jorge Dueñas. "Camarões jogou muito bem. Foi um jogo difícil porque falhamos no nosso objetivo de chegar às oitavas e psicologicamente é muito complicado", comentou.

Em relação ao desempenho neste domingo, ele elogiou o desempenho da defesa. "No primeiro tempo tivemos uma defesa rápida, mas no segundo melhoramos o nível e conseguimos o resultado até o final. O jogo de hoje é muito importante porque é uma vitória para o futuro", declarou.

Já a ponta Dayane comemorou a recuperação da equipe, após o empate com Montenegro, na sexta. O resultado impediu a seleção de chegar às oitavas de final. "Feliz com a partida. Sabíamos que era um time difícil, fisicamente muito forte, conseguimos nos sobressair no segundo tempo com muita facilidade e ir bem na defesa que era o principal ponto para nós", afirmou.