Brasil vence Chile por 3 a 0 no Sul-Americano A seleção masculina não teve dificuldade, ontem, na Colômbia, para derrotar o Chile por 3 a 0 (25/8, 25/22 e 25/22). Foi a quarta vitória seguida no Sul-Americano. "Jogamos bem, principalmente no primeiro set, com um saque muito bom, e o Chile ficou sem reação", analisou Bernardinho. O oposto Leandro Vissoto foi um dos destaques do jogo.