Brasil vence Copa América de ciclismo Os brasileiros Renato Rohsler e Janildes Fernandes Silva foram os vencedores da terceira edição da Copa América de Ciclismo, realizada neste domingo no Autódromo de Interlagos. Renato deu dez voltas na pista em 1h02min12. Chegou à frente do norte-americano Matthew Decanio, com 1h02min13 e dez segundos de vantagem sobre o brasileiro André Grizante. No feminino, a primeira colocada foi Janildes Fernandes Silva, que fez o percurso em 36min46s14 e foi seguida pela irmã, Clemilda Fernandes Silva, que fez 36min46s61, e por Maria Lucilene da Silva, que completou a prova em 36min49s08. Renato se mostrou surpreso com a conquista. "Esta foi a primeira competição da temporada e não sabia como iria reagir, embora tenha treinado muito. Faço questão de oferecer a vitória ao técnico Antônio Fernandes, que morreu no mês passado. A nossa equipe, a Caloi, não teve um bom 2002, mas começamos 2003 com o pé direito." Janildes, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg/99, despediu-se do Brasil: retorna no início de fevereiro à Itália. "Tive muitos convites no fim do ano passado, mas resolvi continuar na Itália. Eu e minha irmã fizemos uma prova excelente. Só não foi perfeita porque nossa prima, a Uênia Fernandes, sofreu uma queda. Mas ela está bem." O resultado da Elite Masculina foi o seguinte: 1. Renato Rohsler (Caloi/Suzano/PowerBar), 1h02min12; 2. Matthew Decanio (EUA), 1h02min13; 3. André Luiz Grizante (Caloi/Suzano/PowerBar), 1h02min23; 4. Breno Franca Sidoti (São Caetano), 1h02min25; 5. Pedro Romeiro Neto (GO), 1h02min27; 6. Gaston Corsaro (ARG), 1h02min27seg; 7. Antônio Roberto Nascimento (Memorial/Santos), 1h02min28; 8. Patrique Azevedo (São Caetano do Sul), 1h02min29; 9. Sidnei dos Santos (Avulso), 1h02min29; 10. Robson Vieira (São Caetano do Sul), 1h02min29.