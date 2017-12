Brasil vence Coréia no vôlei feminino A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Coréia, neste domingo, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/21 e 26/24, em 1h09, em jogo válido pela sétima rodada da Copa do Mundo do Japão. O Brasil segue na quarta colocação, atrás de China, Itália e Estados Unidos. As três primeiras seleções garantem vaga na Olimpíada de Atenas ano que vem. O time do técnico José Roberto Guimarães enfrenta na madrugada deste segunda-feira a Argentina. Outros resultados deste domingo: Itália 3 x 0 Polônia, Estados Unidos 3 x 2 Turquia, Japão 3 x 1 República Dominicana, Cuba 3 x 0 Egito e China 3 x 0 Argentina. Nesta segunda-feira estão previstas mais seis partidas: Estados Unidos x República Dominicana, Itália x Turquia, Japão x Polônia, Cuba x Coréia, Brasil x Argentina e China x Egito.