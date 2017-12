Brasil vence Cuba no vôlei feminino A seleção brasileira teve o jogo na mão, permitiu a reação de Cuba, mas venceu as adversárias por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 25/16, 37/39, 26/28 e 15/9, em 1h54, nesta quinta-feira, na segunda partida da segunda fase da Copa do Mundo do Japão pelo grupo B. Essa é a quarta vitória consecutiva do Brasil no torneio, que dá três vagas aos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Na classificação geral, a equipe do técnico José Roberto Guimarães está em quarto, atrás da China, Estados Unidos e Itália, respectivamente. Pelo mesmo grupo, a China bateu a Polônia por 3 a 0 e a Turquia superou a República Dominicana com o mesmo placar. Ao final da partida, o técnico brasileiro estava radiante e destacou a maturidade e a personalidade de sua equipe, que não esmoreceu em nenhum momento. ?Foi uma partida maravilhosa. Dificilmente teremos uma igual. Cuba perdeu dois jogos e parecia demolida. Mas é uma grande equipe e lutou até o final. Podíamos ter resolvido antes, mas não acertamos a mão?, disse. Guimarães considerou a dificuldade do grupo B para valorizar o êxito da seleção brasileira. ?Este grupo tem sido muito equilibrado. Com muitos resultados surpresas e equipes que progrediram notavelmente. Por isso o nosso desempenho tem tanto valor?, finalizou. A ponta Virna, eleita a melhor jogadora do confronto, garante que a vencer as cubanas, depois de permitir o empate em dois sets, vai ajudar muito a equipe nos próximos jogos. ?O importante foi que não nos entregamos. Creio que isso vai nos dar mais força no futuro?. A seleção brasileira viaja na sexta-feira a cidade de Toyama para disputar a terceira fase do torneio. O Brasil volta a jogar no sábado, às 4h05, diante do Egito. No grupo A, a Itália derrotou a Argentina por 3 a 0, a Coréia do Sul venceu o Egito por 3 a 0 e os Estados Unidos ganharam do Japão por 3 a 0. Pé de coelho - Entre os torcedores do Brasil, uma visita ilustre levou sorte à equipe nacional. O ex-jogador e atual técnico da seleção do Japão, Zico, deixou Tóquio somente para apoiar o time brasileiro e conversou bastante com José Roberto Guimarães antes do jogo. ?Ele nos trouxe sorte e portanto lhe dedicamos essa valiosa vitória?, disse o treinador.