Brasil vence desafio contra Argentina A seleção brasileira de handebol masculino venceu, neste domingo, a Argentina por 24 a 18, no Guarujá, no último jogo do Desafio Pan-Americano, preparatório para os Jogos do Rio, em 2007. Na sexta, o Brasil havia ganhado por 29 a 24 e, no sábado, sofreu uma derrota por 26 a 22, fechando a série por 2 a 1. Os artilheiros foram Helinho (BRA) e Matias Lima (ARG): 14 gols.