Brasil vence e está na semi do basquete Num jogo dramático, de pontuação baixa e de muitos erros de lado a lado, o Brasil venceu a Espanha no basquete feminino, nesta quarta-feira, por 67 a 63 (34 a 34) e alcançou as semifinais do torneio olímpico. O diferencial brasileiro foi o rebote ofensivo, fundamento que proporcionou a pequena abertura no placar. O Brasil aguarda agora o vencedor do confronto da Oceania: Austrália ou Nova Zelândia.