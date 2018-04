Brasil vence e está na semi do vôlei A seleção masculina de vôlei do Brasil venceu a Polônia, nesta quarta-feira, por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 27/25 e 25/18. O resultado garante o Brasil na semifinal do vôlei de quadra nos Jogos Olímpicos - joga, na sexta-feira, contra os Estados Unidos, única seleção a vencer o Brasil em Atenas. A seleção brasileira não encontrou dificuldades para vencer o primeiro set, embora o placar tenha sido apertado. No segundo, se complicou: chegou a estar perdendo por 23 a 21, mas virou e adquiriu moral para ser bastante superior no set seguinte e fechar a partida com propriedade.