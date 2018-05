Brasil vence e luta por 15º lugar do Mundial de Handebol

Com facilidade, o Brasil abriu 27 a 9 ao final do primeiro tempo e não precisou de muito esforço para ampliar a larga vantagem na etapa final. A ponta Fernanda foi a artilheira do confronto, com oito gols. A pivô Regiane foi a segunda maior goleadora, com sete gols.

O triunfo deixou o Brasil na segunda colocação em sua chave. Agora, a equipe vai enfrentar o Japão, na cidade de Zhangjiagang, na terça-feira, na disputa do 15º lugar do Mundial Feminino de Handebol. A President''s Cup define a classificação das seleções a partir da 13.ª colocação, que será disputada por Suécia e Tunísia.

O Brasil entrou no torneio ao cair logo na primeira fase do Mundial. A seleção venceu França e Congo, mas foi derrotada por Alemanha, Suécia e Dinamarca, ficando fora do grupo dos três times de sua chave que avançaram na competição.