Brasil vence e vai à semifinal em Montreux A seleção brasileira feminina de vôlei voltou a jogar bem nesta sexta-feira, no Montreux Volley Masters. Pela quarta rodada do torneio na Suíça, a equipe comandada pelo técnico Marco Aurélio Motta derrotou o Japão por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/16 e 25/16, em 1h06 de jogo. Como a Rússia, atual campeã da competição, garantiu o primeiro lugar ao vencer a Itália por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/23), o Brasil terminou em segundo. Assim, enfrenta neste sábado a China (primeira colocada da chave B), às 16h (horário de Brasília). A outra semifinal será entre russas e Estados Unidos, às 14h. A atacante de ponta Virna garante que o Brasil está preparado: "Vai ser um jogão! A China é um adversário muito difícil. Teremos que tentar forçar o saque ao máximo", disse a terceira colocada no ranking de ataque das estatísticas da competição, com 48,44% de aproveitamento. A grande arma da equipe contra as japonesas foi o saque. "Fizemos uma boa partida. A equipe jogou tranqüila e dominou as japonesas o tempo todo. Sacamos muito bem. Nosso bloqueio também teve um bom rendimento. Além disso, conseguimos neutralizar a velocidade do jogo delas e marcar as principais jogadas pelas pontas", disse Marco Aurélio, que destacou também a variação de jogadas ofensivas. A líbero Fabi ressaltou o poder de superação do grupo: "A equipe demonstrou muita garra e superação na partida contra as japonesas e conseguiu sair de quadra com um grande resultado. Estamos crescendo de produção a cada jogo."