Brasil vence e vai disputar 9º lugar do Mundial no polo aquático masculino Após sofrer uma inesperada derrota para o Canadá e ter que enfrentar os Estados Unidos logo nas quartas de final do Mundial de Kazan (Rússia), a seleção brasileira masculina de polo aquático tenta fechar bem a competição no Torneio de Consolação. Nesta terça-feira, venceu a África do Sul por 16 a 5 e se classificou para a disputa do nono e 10.º lugares.