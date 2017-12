Brasil vence Egito no vôlei feminino A seleção brasileira feminina de vôlei não teve problemas para derrotar o Egito, neste sábado, na sexta rodada da Copa do Mundo, em Hokkaido, Japão. O time do técnico José Roberto Guimarães escalou um time reserva, que marcou 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/8 e 25/18, em 56 minutos. Com este resultado, o Brasil segue na quarta colocação, atrás de China, Estados Unidos e Itália. As três primeiras seleções garantem vaga na Olimpíada de Atenas. Confira outros resultados deste sábado: Polônia 3 x 2 EUA, República Dominicana 0 x 3 Itália, Japão 3 x 0 Turquia, Argentina 0 x 3 Cuba e China 3 x 0 Coréia. Partidas previstas para este domingo: Itália x Polônia, Turquia x EUA, Japão x República Dominicana, Cuba x Egito, Argentina x China e Brasil x Coréia.