Brasil vence Espanha no beach soccer O Brasil iniciou bem a caminhada rumo ao oitavo título do Mundial de Beach Soccer e venceu de virada a Espanha, por 6 a 3, neste domingo pela manhã, na Praia de Copacabana. A forte marcação da equipe espanhola dificultou a partida para a seleção, que superou o adversário por causa da maior qualidade de seus jogadores. A seleção demonstrou nervosismo no início do primeiro tempo, o que permitiu que a Espanha ditasse o ritmo da partida e ameaçasse mais o gol de Robertinho. Aos quatro minutos, Benjamim cometeu um pênalti. O argentino Nico, naturalizado espanhol, cobrou e inaugurou o placar. Em desvantagem, o técnico do Brasil, Andrey Valério, colocou Neném para atuar, no lugar de Jorginho, e em sua primeira jogada ele tocou para Júnior Negão empatar a partida. Júnior Negão, que participou de todas as conquistas mundiais da seleção, fez também o segundo gol da equipe, após aproveitar um rebote do goleiro Roberto. No segundo tempo, os espanhóis tentaram esboçar uma reação e empataram a partida com Eloy, que aproveitou um rebote do goleiro brasileiro e acertou um belo chute sem defesa para Robertinho. A resposta brasileira veio com Buru, que colocou o Brasil novamente em vantagem no marcador, faltando oito minutos para terminar a penúltima etapa. Daí em diante, a seleção dominou a partida e Neném e Benjamim aumentaram a vantagem para 5 a 2. Na volta para o terceiro tempo, o Brasil optou por tocar a bola e envolveu os espanhóis. A Espanha descontou novamente com Eloy. Mas, Júnior Negão assegurou a vitória brasileira, ao marcar o sexto da equipe, o seu terceiro no confronto, e encerrar o marcador. Os próximos adversários do Brasil serão a Itália na terça-feira e os Estados Unidos, na quinta-feira. As semifinais acontecem no sábado e as finais no domingo. "A equipe jogou muito bem. Nós estamos acostumados ao clima e isso nos ajudou bastante", festejou Júnior Negão. "Eu estou muito feliz em ter ajudado o time nesta vitória e pretendo aproveitar todas oportunidades possíveis de gol que eu tiver."