Brasil vence estreia pelo Mundial feminino de handebol

A seleção brasileira feminina de handebol estreou bem neste sábado pelo Campeonato Mundial da modalidade, disputado na China. Na cidade de Wuxi, o Brasil venceu a França por 22 a 20, começando com o pé direito a sua campanha no Grupo A da competição.

A chave das brasileiras ainda conta com Alemanha, Suécia, Dinamarca e Congo. Destes, o adversário mais fácil promete ser o último, já que o país africano não tem tradição no esporte. A França, por sua vez, é uma das favoritas ao título do Mundial, tendo inclusive vencido o Brasil por 26 a 18 em um torneio preparatório.

Na sequência do Mundial, o Brasil enfrentará a Suécia, às 9 horas (de Brasília) deste domingo, novamente na cidade de Wuxi, onde serão disputadas todas as partidas do Grupo A. Para avançar, a seleção feminina precisa terminar ao menos entre as três melhores da chave.

A Rússia, atual bicampeã mundial (2007 e 2005), está no Grupo B da competição, ao lado de Austrália, Angola, Áustria, Ucrânia e Tailândia, e não deve ter dificuldades para se classificar. Já a França foi campeã em 2003, sendo a única a interromper a hegemonia das russas, que também venceram em 2001.