Brasil vence EUA e faz final com Itália O "dream team" do vôlei, o Brasil, em noite de gala, em Atenas, massacrou os Estados Unidos por 3 sets a 0 (25/16, 25/17 e 25/23), em apenas 1h17 de jogo, e garantiu vaga na final do torneio olímpico. O passo final para o segundo ouro de sua história será contra a Itália, domingo, a partir das 8h30 (de Brasília), no Ginásio da Paz e da Amizade. Os italianos também impressionaram na vitória por 3 a 0 (25/16, 25/17 e 25,16) contra a Rússia. Se repetir a atuação desta sexta-feira, no entanto, a seleção dificilmente deixará escapar o primeiro lugar e subirá ao topo do pódio pela segunda vez. A primeira foi em Barcelona, em 1992, quando o treinador era José Roberto Guimarães, atualmente na equipe feminina. Os jogadores foram aplaudidos de pé por mais de 9 mil torcedores. Contaram com o apoio do público desde o início - os gregos torceram contra os Estados Unidos, que eliminaram o time da casa nas quartas-de-final - e não decepcionaram. Os americanos quase não viram a bola e, depois do confronto, reconheceram a superioridade brasileira. Deixaram a quadra rasgando elogios ao adversário. "O Brasil joga numa velocidade diferente, acima da média, e nós tentamos adivinhar o que o time ia fazer, mas não deu certo", analisou o técnico Doug Beal. "A final vai reunir os dois melhores times do mundo." O comandante italiano, Gianpaolo Montali, que assistiu ao confronto, definiu como perfeita a participação dos sul-americanos nesta sexta. Bernardinho, embora não abra mão de seu lado perfeccionista, festejou a boa atuação da equipe. De acordo com o técnico brasileiro, contudo, a melhor apresentação não foi contra os Estados Unidos, mas diante da Rússia, na vitória por 3 a 0, pela primeira fase. Os jogadores também se disseram satisfeitos com o resultado e com a forma como o Brasil bateu os Estados Unidos. E mostraram grande confiança para a decisão com a Itália. "Trabalhamos durante os quatro anos para buscar o ouro", ressaltou o meio-de-rede Gustavo. O time passeou na quadra. Defendeu com eficiência, bloqueou, atacou e dominou o rival. A vitória incontestável foi até fácil demais para uma semifinal. Não que os americanos sejam ruins. O Brasil, porém, é que foi quase perfeito. O maior pontuador foi Dante, com 15. Giba, com 14, esteve em noite espetacular. O mesmo pode se falar do levantador Ricardinho. Sua movimentação, além da inteligência, desnortearam o bloqueio dos Estados Unidos. Inspirados, os brasileiros não levaram nenhum susto nos dois primeiros sets. A situação ficou menos confortável no terceiro, mas nada que pudesse ameaçar o notável triunfo da melhor seleção do mundo.