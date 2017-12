Brasil vence EUA na Copa dos Campeões A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na Copa dos Campeões. O time do técnico Bernardinho ganhou de virada dos Estados Unidos, por 3 sets a 1 (25/27, 25/22, 25/19 e 26/24), em 1h46 de jogo, disputado na madrugada desta terça-feira, em Nagano, no Japão. ?O melhor da partida foi a nossa determinação. Falhamos no saque, e o bloqueio e a defesa não estiveram bem. Mas foi uma boa vitória. Agora é esperar que a equipe cresça e que não tenha problemas físicos devido ao cansaço?, disse Bernardinho, que ressaltou também que os jogadores ainda estão no meio da temporada em seus clubes. O Brasil começou o jogo com o meio-de-rede André Heller no lugar de Rodrigão, que sofre de uma tendinite na coxa direita, e com o ponta Murilo na vaga de Dante, que nem viajou para a Copa dos Campeões devido a uma lesão no ombro. ?Foi um jogo nervoso como toda estréia. Eu estava nervoso para ver como íamos jogar, pois não tivemos nem uma semana de treinos?, admitiu André Heller. O maior pontuador do Brasil foi André Nascimento, com 16 pontos (15 de ataque e 1 de saque). ?Foi uma partida difícil e uma vitória importante para nós. A reação do time foi bem legal, mas temos de melhorar no saque?, disse o jogador. Com a vitória, a seleção vingou a derrota sofrida para os Estados Unidos na final da Copa América, em agosto, no Brasil. Agora, o time de Bernardinho volta a jogar na madrugada desta quarta-feira, contra a China, a partir da 1 hora (horário de Brasília). Depois, ainda terá Japão, Itália e Egito pela frente.