Brasil vence EUA no revezamento 4x100 Na prova mais esperada do dia no GP Brasil de Atletismo, o revezamento 4 x100m rasos, a equipe principal do Brasil venceu com o tempo de 39s11, superando os Estados Unidos (39s45), neste domingo, no Estádio Célio de Barros. Esta prova valeu como revanche da Olimpíada de Sydney, vencida pelos norte-americanos. O Brasil ficou com a medalha de prata na Austrália. Foi a primeira vez que esta prova foi realizada no GP. Vicente Lenílson, Cláudio de Souza, Raphael de Oliveira e André Domingos integraram a equipe vencerora hoje. Os Estados Unidos tiiveram Brian Lewis, Dennis Mitchell, Marck Crear e Deworski Odom. Revezamento 4x100m masculino 1) Brasil A (Vicente Lenílson/Cláudio de Souza/Rapahel de Oliveira e André Domingos) - 39s11 2) Estados Unidos (NO) (Brian Lewis/Dennis Mitchell/Marck Crear e Deworski Odom) - 39s45 3) Jamaica (NO) (Llewenlliyn Bredwood/Ricardo Williams/Devian Clark e Christopher Williams) - 39s69 4) Brasil B (Edson Luciano/Marcelo Brivilati/Fábio Gonçalves e Bruno Tiago) - 40s62 5) Uruguai (Ruben Texera/ Heber Viera/Danilo Stefan e Jose Garcia) - 40s62 6) Argentina (Ariel López/Matias Usandivaras/Javier Begnozzi e Ivan Altamirano) - 41s32