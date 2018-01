Brasil vence fácil frágil Venezuela O Brasil ganhou de forma arrasadora da Venezuela por 3 sets a 0 (25-10, 25-10 e 25-11), nesta terça-feira pelo Sul-Americano feminino de vôlei, que está sendo disputado na Bolívia. Agora, o time do técnico Bernardinho, Valeskinha e Jaqueline, enfrenta nesta quarta (às 22 horas de Brasília) a Argentina. Com oito pontos, a Seleção Brasileira divide a liderança do torneio com as argentinas e o Peru. Caso vença a Argentina, o Brasil deve decidir o título contra as peruanas na sexta-feira, na última rodada. Os outros resultados desta terça foram: Peru 3 x 0 Uruguai (26-24, 25-20 e 25-17) e Argentina 3 x 0 Bolívia (25-19, 25-22 e 25-14).