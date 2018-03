Brasil vence Israel no tênis de mesa A equipe de tênis de mesa que representa o Brasil obteve bons resultados nesta quarta-feira no Mundial do Catar, equivalente à terceira divisão da categoria. Hugo Hoyama, Thiago Monteiro e Hugo Hanashiro venceram Israel por 3 a 2, em uma equilibrada disputa ? Hoyama perdeu um dos jogos. Foi a terceira vitória consecutiva dos brasileiros. Mas foi a primeira vez que o Brasil derrotou Israel em um Mundial. Nesta quinta, o confronto é contra o Canadá, que tem um chinês naturalizado: Johnny Hwang.