Brasil vence Itália e fica perto do título Num jogo emocionante, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Itália e ficou bem perto do título da Copa dos Campeões. Depois da vitória por 3 sets a 2 (32/30, 25/20, 23/25, 22/25 e 15/13), na madrugada deste sábado, em Tóquio, no Japão, o Brasil depende apenas de uma vitória sobre o Egito, neste domingo, para ganhar o torneio - o jogo acontece às 4 horas (horário de Brasília) e tem transmissão da SporTV. No jogo deste sábado, os brasileiros chegaram as estar vencendo por 2 a 0, mas a Itália reagiu e empatou o jogo em 2 a 2. No set decisivo, o Brasil cresceu novamente, principalmente no bloqueio, e venceu por 3 a 2, mantendo a invencibilidade na Copa dos Campeões. Com 4 vitórias, o Brasil lidera o torneio com 8 pontos, seguidos pelos Estados Unidos, que tem 7, e a própria Itália, com 6. Assim, se vencer o Egito na última rodada, a seleção brasileira garante o seu segundo título da Copa dos Campeões, repetindo o feito de 1997. O jogo - No primeiro set, a Itália esteve na frente no marcador, por uma diferença nunca superior a dois pontos, até o Brasil empatar em 12 a 12 no saque de André Nascimento, um dos destaques do jogo. O time comandado pelo técnico Bernardinho chegou a abrir dois pontos (14 a 12), mas os italianos voltaram a equilibrar. A partir daí, os dois times se revezaram tanto no marcador como nas oportunidades de fechar o set, até o Brasil definir e vencer o período por 32 a 30, em 3l minutos. O Brasil voltou para o segundo set mostrando muita eficiência no bloqueio. Mais uma vez, André Nascimento se destacou no saque, enquanto Giba se apresentou bem melhor que no primeiro set. Neste período, quem comandou o marcador foi o time brasileiro, que chegou a abrir quatro pontos em duas ocasiões: 21-17 e 23-19. Depois disso, o time deslanchou, teve duas chances de fechar o set e acabou vencendo no erro de saque dos italianos: 25 a 20. O terceiro set começou bastante equilibrado, com o Brasil mantendo a vantagem por pequena diferença até a Itália passar à frente no marcador pela primeira vez em 16 a 15. Daí para a frente o time brasileiro passou a cometer erros em momentos cruciais, chegando a perder três saques seguidos. Com muita garra, a Itália fechou o set: 25 a 23. No quarto set a Itália começou com o mesmo padrão de jogo do set anterior e chegou a abrir três pontos (6 a 3), mas Giba, no saque, equilibrou a partida. Os italianos, no entanto, continuaram superiores, com destaques para Savani e Lasko. Foi o melhor set dos italianos na partida, que fecharam em 25 a 22. No set decisivo o Brasil voltou a mostrar personalidade e logo no princípio abriu três pontos (6 a 3). Os italianos, no entanto, estiveram na frente no marcador duas vezes: 9-8 e 11-10. O bloqueio brasileiro voltou a crescer, o time passou à frente no marcador (13 a 11) e se impôs definitivamente para fechar o set (15 a 13) e a partida (3 a 2).