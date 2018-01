Brasil vence Itália por 3 sets a 1 A seleção brasileira de vôlei masculino devolveu a derrota de sábado à Itália e venceu o segundo jogo da quinta rodada da fase de classificação da Liga Mundial de Vôlei, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 23/25, 27/25, 25/22 e 25/21. A vitória deste domingo garantiu o Brasil na próxima fase do torneio, com 18 pontos ao lado dos italianos, que têm vantagem no número de sets ganhos. As duas outras equipes do Grupo B, Alemanha e Portugal, somam 12 pontos e não têm mais chances de classificacão.