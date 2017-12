Brasil vence Japão e é campeão invicto A seleção brasileira masculina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 0, neste domingo, e conquistou o título inédito da Copa do Mundo da Vôlei. As parciais do jogo - realizado no Ginásio Yoyogi, em Tóquio, foram 25-17, 25-20 e 25-16. A equipe dirigida pelo técnico Bernardo Rezende conquistou o título com todo o mérito. Venceu as 11 partidas do torneio. Ganhou 37 sets e perdeu apenas 4. Além do título, a seleção brasileira garantiu também sua vaga nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. A Itália ficou em segundo na Copa e Sérvia e Montenegro, em terceiro. Até hoje, em 10 edições do torneio, apenas a Itália havia sido campeã invicta. O título da Copa do Mundo, na verdade, havia chegado um pouco antes da partida contra o Japão. Os brasileiros entraram em quadra com o título, beneficiados pela derrota da Itália para Sérvia e Montenegro por 3 sets a 1, parciais de 18-25, 25-21 28-30 e 25-22. Até então, a Itália era o único time que ainda tinha chances matemáticas de tirar o título do Brasil. A vitória no Japão colocou o Brasil na liderança do ranking mundial, com 316 pontos. Servia-Montenegro aparece em segundo, com 264, e a Itália em terceiro, com 263. Veja as 10 melhores seleções do ranking mundial .1. Brasil 316 .2. Sérvia e Montenegro 264 .3. Itália 263 .4. Rússia 179 .5. França 169,50 .6. Estados Unidos 128 .7. Canadá 102,40 .8. Argentina 100 .9. Coréia do Sul 81,50 10. Holanda 75