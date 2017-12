Brasil vence, lidera e se classifica A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está classificada para as semifinais da Copa América. Nesta quinta-feira, venceu a Venezuela por 3 sets a 0 (25/21, 31/29 e 25/19) e com a vitória garantiu ainda a liderança do Grupo A. Agora, o time de Bernardinho terá folga na rodada desta sexta-feira da Copa América, em São Leopoldo (RS). Jogam Venezuela e Argentina, pelo mesmo Grupo A (onde quem vencer se classifica) e, na seqüência, Canadá e Cuba, pelo Grupo B, definindo quem será o adversário brasileiro.