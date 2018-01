Brasil vence mais uma vez Portugal Brasil e Itália vão brigar diretamente pelo primeiro lugar do Grupo B na Liga Mundial Masculina de Vôlei. A disputa se evidencia após a sexta rodada das equipes no torneio. Neste domingo, a seleção brasileira voltou a derrotar Portugal no fim de semana, de novo por 3 a 0 (25/19, 25/ 23 e 25/15), em Matosinhos. A Itália, que jogou em Munique, também venceu duas vezes a Alemanha - neste domingo, por 25/18, 19/25, 25/22 e 31/29. Brasileiros e italianos têm campanhas iguais na Liga, com 11 pontos, cinco vitórias e uma derrota - justamente nos confrontos diretos. Mas o time de Bernardinho lidera o Grupo B - a diferença está no numero de sets ganhos e perdidos (17 a 5 para o Brasil e 16 a 7 para a Itália). A seleção brasileira enfrenta a Alemanha em Berlim, no fim de semana, antes de voltar a cruzar com os italianos, em Brasília, nos dias 21 e 22 - mais dois jogos, contra Portugal, dias 28 e 29, em Betim, encerram a fase de classificação. A final será de 8 a 13 de julho, em Madri, na Espanha. O Brasil teve uma formação diferente, neste domingo. O atacante Dante começou no time-base no lugar de Giovane, com Maurício, Henrique, Rodrigão, Giba, André Nascimento e o líbero Escadinha. "A idéia é estabelecer um rodízio de jogadores para dar ritmo ao grupo. Apesar de estar treinando há apenas uma semana, o Dante mostrou bom desempenho durante a partida e será mais uma peça importante contra a Alemanha", explicou Bernardinho. Para Dante, o Brasil foi superior neste domingo, em relação ao jogo de sábado. "A eficiência da defesa e do contra-ataque foi bem maior." Sobre a estréia com a seleção, observou que ainda está um pouco cansado e fora das condições físicas e técnicas ideais. "Acho que estou pegando ritmo aos poucos e vou continuar trabalhando duro para apresentar o mesmo vôlei do Mundial." Rússia (Grupo A) , Bulgária (C) e República Checa (D) terminaram o fim de semana na liderança de seus grupos. Pelo Grupo A, a Rússia confirmou a condição de única invicta na Liga ao vencer a Espanha por 3 a 1. No Grupo C, a liderança é da Bulgária, que venceu duas vezes a Holanda, sexta e sábado, com Sérvia e Montenegro - que derrotou Cuba duas vezes - em segundo. Pelo Grupo D, que começou a disputar a Liga uma semana antes dos demais, a Grécia venceu a França por 3 a 1, neste domingo, e a República Checa confirmou a liderança ao derrotar o Japão por 3 a 0.