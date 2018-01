Brasil vence mundial no tênis de mesa O Brasil conquistou o Circuito Mundial Juvenil da Federação Internacional de Tênis de Mesa, nesta sexta-feira, em Lima, no Peru. Na final, a equipe brasileira, formada por Gustavo Tsuboi, Bruno Anjos e Cazuo Matsumoto, venceu as três partidas contra o Chile. Tsuboi ganhou de Carlos Olea (3 sets a 0), Anjos venceu Andres Cortez (3 sets a 1) e Matsumoto superou Felipe Nilo (3 sets a 0). Este é o primeiro título mundial por equipes conquistado pelo tênis de mesa brasileiro.