Brasil vence Mundialito de Fast-Triatlo A equipe do Brasil venceu o Mundialito de Fast-Triatlo, disputado neste domingo, em Santos. As brasileiras Mariana Ohata, Sandra Soldan e Carla Moreno somaram mais pontos nas três baterias realizadas - com 250 metros de natação, 4,2km de ciclismo e 1,3km de corrida cada uma -, superando canadenses, norte-americanas, checas, japonesas e sul-africanas. No individual também deu Brasil, com a vitória de Sandra Soldan. No total, a equipe brasileira somou 137 pontos, contra 106 do Canadá. A vencedora da primeira bateria foi a canadense Carolyn Muray. Depois, ganharam Carla Moreno e Sandra Soldan. Assim, Sandra somou 48 pontos no individual, contra 47 de Carla e 44 de Carolyn.