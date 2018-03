Brasil vence na estréia da Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na edição 2005 da Liga Mundial. Jogando em Caracas, neste sábado, o Brasil ganhou da Venezuela por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 32/34, 25/22 e 37/35 - as duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo, às 13 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Bastante reformulada, a seleção comandada pelo técnico Bernardinho teve dificuldades para derrotar a Venezuela. Afinal, do time que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, no ano passado, Nalbert, Maurício e Giovane deixaram o grupo. Além disso, Gustavo e Giba foram poupados e nem viajaram para Caracas. O Brasil busca seu 5º título na história da Liga Mundial, o terceiro em sequida, depois de vencer em 2003 e 2004. E está no grupo A, junto também de Portugal e Japão - apenas o primeiro colocado vai para a fase final do torneio.