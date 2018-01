Brasil vence na estréia do pólo aquático O Brasil estreou com uma fácil vitória sobre a Argentina no Torneio Pré-Olímpico de Pólo Aquático, que começou a ser disputado neste domingo, no Rio de Janeiro. Na piscina de São Januário, a seleção masculina ganhou por 9 a 2, pelo grupo A da competição que dá 3 vagas para os Jogos de Atenas. Mesmo com a vitória, o time do Brasil mostrou várias deficiências, tanto defensivas quanto ofensivas, deixando claro que será muito difícil assegurar uma das três vagas em disputa para Atenas. "Nós jogamos até a metade do terceiro quarto e depois paramos", disse o técnico Carlos Carvalho. "Com a vantagem no placar, o time relaxou na defesa e se precipitou no ataque. Isso não pode acontecer contra os outros adversários." Hegemônico no continente sul-americano há anos, o Brasil entrou na água ciente de que a vitória contra a Argentina estava assegurada. O principal adversário era o controle da ansiedade, por atuar em casa. Logo no primeiro quarto, a equipe terminou vencendo por 2 a 0, com gols de Rafael Murad. No segundo, a seleção aproveitou sua melhor técnica e o cansaço dos argentinos, que desembarcaram na noite de sábado no Rio, e deslanchou com mais quatro gols (Felipe Perrone fez 2 e Erick Seegerer e Daniel Maneri marcaram os outos). A partir da terceira etapa, o Brasil "parou" na piscina, apesar de fazer mais três gols (Murad, Beto Seabra e Leandro Machado), e passou a ser constantemente ameaçado pelo adversário. Tanto que os argentinos chegaram ao seu primeiro gol, com Diego Giusto. A etapa final deixou nítida as carências brasileiras. Sem as boas defesas do goleiro André Cordeiro, a seleção ainda sofreria outro gols, além do marcado por Ramiro Gil, a dez segundos de terminar a partida. "Erramos muito e agimos displicentemente por causa da diferença que colocamos no placar", disse Murad, o artilheiro da partida, com três gols, lembrando que o forte calor carioca pode ajudar o Brasil. "Estamos lutando para ficarmos pelo menos em terceiro e termos chances de ir para a semifinal. E o calor pode prejudicar os europeus." O Pré-Olímpico está sendo disputado por 11 equipes divididas em dois grupos. Os dois melhores de cada chave se classificam automaticamente para a semifinal, enquanto os melhores segundos e terceiros colocados farão um cruzamento olímpico (2º do A x 3º do B e 2º do B x 3º do A) e os vencedores prosseguirão na competição. A chave brasileira é formada por Rússia, Eslováquia, Argentina e Holanda. Já no grupo A estão: Croácia, Polônia, Romênia, Canadá, Alemanha e Porto Rico. Nos outros jogos deste domingo, os croatas venceram os romenos por 7 a 5 e os russos derrotaram os eslovacos por 11 a 7. Nesta segunda-feira é dia de folga para a seleção brasileira, que só volta a atuar na terça, contra a Rússia.