Brasil vence na estréia do pólo aquático A seleção brasileira feminina de pólo aquático estreou com uma goleada no Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos, em Medellín, na Colômbia. As meninas do Brasil venceram a Venezuela por 10 a 3, nesta quarta-feira, com 3 gols da artilheira Flávia Fernandes - os outros foram marcados por Ilana Pinheiro e Denise Costa (2 cada uma), Amanda Oliveira, Luisa Borges e Ana Carolina Vasconcelos (1 cada uma). O time do Brasil começou mal, na avaliação do técnico Roberto Chiappini ? não conseguia se livrar da marcação forte das rivais. Mas a partir do terceiro quarto, melhorou muito, jogando com velocidade. ?É bom para dar moral?, disse o treinador, lembrando que a Venezuela é o principal adversário no torneio. O Brasil volta a jogar nesta quinta-feira, contra a Argentina, às 14 horas (de Brasília).