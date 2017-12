Brasil vence no Mundial de handebol A seleção brasileira feminina de handebol se classificou para as oitavas-de-final do Campeonato Mundial ao derrotar a Tunísia por 31 a 18, neste sábado, na cidade de Trento, na Itália. Foi a segunda vitória das brasileiras na competição. A primeira foi contra o Uruguai. A equipe brasileira volta à quadra neste domingo para disputar o terceiro lugar do grupo D com a também classificada Itália. Além das brasileiras e italianas, norueguesas e eslovenas se classificaram pelo grupo. Tunísia e Uruguai foram eliminados. Em outros jogos deste sábado, a Holanda venceu a Macedônia por 29 a 24, en Bolzano, pelo grupo A; a Suécia derrotou a Hungria em Marano por 30 a 29, pelo grupo B, e a Rússia ganhou da Coréia por 26 a 23, em Bressanone, pelo grupo C.