Brasil vence no pólo aquático feminino A seleção feminina de pólo aquático se classificou nesta quinta-feira para as oitavas-de-final do Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona ao derrotar a Grã-Bretanha por 11 a 1, em partida válida pela última rodada da primeira fase. Com o resultado, o time brasileiro chegou ao terceiro lugar e garantiu sua passagem para a próxima fase. A equipe brasileira volta a jogar dia 19, contra o perdedor do confronto entre Rússia x Holanda - equipes do Grupo B. Na outra partida da chave, o Canadá venceu a Austrália por 6 a 3. CASTRO - Também neste quinta, o saltador César Castro conquistou a décima primeira posição nas séries eliminatórias do trampolim de um metro, com 342.45 pontos, classificando-se para as semifinais do Mundial. As séries eliminatórias foram vencidas pelo chinês Kenan Wang, que obteve um total de 396.96 pontos, ficando à frente do russo Alexander Dobroskok.