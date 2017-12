Brasil vence o Campeonato Sul-Americano de Atletismo

No último dia de disputa do Campeonato Sul-Americano de Atletismo realizado neste sábado, no Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, em São Paulo, a atleta Fabiana Murer atingiu a marca de 4,50m no salto com vara e estabeleceu um novo recorde da competição. A marca anterior era de 4,47m e pertencia à própria Fabiana, estipulado em 2006. O resultado ajudou o Brasil a conquistar o primeiro lugar no torneio com 547,5 pontos (252,5 no masculino e 295 no feminino) e 60 medalhas (28 de ouro, 17 de prata e 15 de bronze). A Colômbia também confirmou sua evolução e ficou novamente com o segundo lugar,com 228 pontos e 26 medalhas (7 de ouro), enquanto que a Argentina ficou em terceiro, com 158,5 pontos e 13 medalhas (4 de ouro). A queda do recorde sul-americano de quase 22 anos na sexta-feira, quando Fábio Gomes, que saltou 5,77m, desbancou Tomás Hintnaus (5,76m), deixou Fabiana Murer empolgada e ela entrou na pista com a idéia de melhorar seu próprio recorde sul-americano, de 4,66m, mas se contentou com os 4,50m atingidos. "Para quem está voltando de uma lesão, foi ótimo ter quebrado o recorde do campeonato", comentou Fabiana. A argentina Alejandra Garcia, com 4,20m, ficou com a prata e Joana Ribeiro Costa ganhou o bronze para o Brasil, também com 4,20m. Fabiana ainda tentou saltar 4,60 m, mas, apesar de todo o esforço, não conseguiu. "Era importante fazer uma boa prova antes de enfrentar uma competição de alto nível, como a Golden League de Oslo [que acontecerá no próximo dia 15, na capital da Noruega]", acentuou Fabiana. "Confesso que depois de tanto tempo parada, comecei a prova muito nervosa",admitiu a atleta. Para Oslo, os planos são mais ousados. "Espero saltar mais do que hoje, quem sabe 4,67", comentou sobre a meta que seria o novo recorde sul-americano.