Brasil vence Pan de atletismo juvenil A seleção brasileira juvenil de atletismo conquistou o 11º Pan-Americano, na Argentina, com 12 medalhas de ouro, 11 de prata e 7 de bronze. O destaque da última rodada, além dos títulos nos revezamentos 4 x 100 e 4 x 400 metros masculino e feminino, foi Perla dos Santos, que estabeleceu novo recorde brasileiro e sul-americano nos 400 m com barreiras, 56s52. Fabiano Peçanha (1.500 m), com 3min50s38, e Ivan da Silva (decatlo), com 7.107 pontos, venceram suas provas.