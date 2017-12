Brasil vence Peru e fica perto da vaga A Seleção Brasileira feminina de vôlei garantiu nesta sexta-feira mais uma vitória no Pré-Mundial, que está sendo disputado em Cabo Frio (RJ): 3 sets a 0 sobre o Peru, com parciais de 25/13, 25/19 e 25/19. Assim, as meninas acumulam três vitórias nos três jogos disputados. Com isso, o Brasil está perto de garantir sua classificação ao Mundial, ficando na expectativa dos resultados dos jogos deste sábado (Equador x Uruguai e Argentina x Peru). Dependendo do que acontecer, o time comandado por José Roberto Guimarães já estará classificado antes mesmo do jogo contra a Argentina, no domingo, na última rodada.